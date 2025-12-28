Ричмонд
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака

Каталонская газета Mundo Deportivo опубликовала статью о желании форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершить карьеру в «Интер Майами», за который играет нападающий Лионель Месси.

Источник: Спортс"

Сегодня, 28 декабря, в испаноязычных странах отмечается День дурака — аналог 1 апреля. В этот день некоторые испаноязычные СМИ выкладывают выдуманные, шуточные новости.

В статье Mundo Deportivo пишут, что Роналду поручил своим агентам договориться о переходе в «Интер Майами». Криштиану якобы согласен на понижении зарплаты.

Утверждается, что португалец не хочет завершать карьеру, не поиграв с Месси. Также Роналду «оскорбляет, что в Саудовской Аравии больше говорят о верблюжьих скачках, а не о его голах».

"Известный дерматолог заверил Криштиану, что саудовское солнце не лучшим образом влияет на его нежную кожу. Доктор сказал ему, что его коже больше пойдет на пользу солнце в регионе вроде Майами. Это действительно воодушевило Криштиану.

После завершения футбольной карьеры Криштиану хочет посвятить себя кино. Ходят слухи, что ему предложили сняться в седьмой части «Терминатора», где он сыграет киборга, роль которого изначально исполнил мускулистый Арнольд Шварценеггер. А если чего у Роналду и предостаточно, так это мышц. Криштиану рассматривает свой переход в «Интер Майами» как идеальную отправную точку для последующего перехода в киностудии Paramount и Metro-Goldwyn-Mayer.

Будучи одержимым рекордом по количеству забитых голов в футболе, Роналду понимает, что единственный, кто может побить его рекорд — это Месси. Вот почему он хочет играть с ним: чтобы незаметно лишать Лео возможности реализовывать штрафные и пенальти, а также извлекать выгоду из его волшебных голевых передач", — пишет Mundo Deportivo.

Что для нас значат Месси и Роналду.

Месси и Роналду после Европы: у кого больше голов, ассистов и трофеев.