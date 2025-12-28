Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака

После завершения футбольной карьеры Криштиану хочет посвятить себя кино. Ходят слухи, что ему предложили сняться в седьмой части «Терминатора», где он сыграет киборга, роль которого изначально исполнил мускулистый Арнольд Шварценеггер. А если чего у Роналду и предостаточно, так это мышц. Криштиану рассматривает свой переход в «Интер Майами» как идеальную отправную точку для последующего перехода в киностудии Paramount и Metro-Goldwyn-Mayer.