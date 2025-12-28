Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.10
П2
18.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
71.00
X
5.90
П2
1.22
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.75
П2
2.02
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Ямаль о награде Globe Soccer Awards: «Год назад я был новичком, сейчас на мне больше давления. Лучше ни с кем себя не сравнивать, Роналду добился всего, потому что оставался собой»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль произнес речь после получения награды лучшему нападающему года от Globe Soccer Awards.

Источник: Спортс"

— Хочу поблагодарить за эту награду мой клуб и мою семью, мой отец здесь, он очень рад этим наградам. Нужно продолжать работать, чтобы завоевывать еще больше.

В прошлом году я был новичком, который только пришел, а сейчас на мне уже больше давления — как на важного игрока и в клубе, и в сборной. Но, слава богу, все сложилось хорошо. Думаю, лучше ни с кем себя не сравнивать: есть такие игроки, как Криштиану, которые добились всего, потому что оставались собой.

— Кем мы ты хочешь, чтобы тебя считали?

— Никем, потому что у меня дома командует мама, — сказал Ямаль.