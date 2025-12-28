Ямаль о награде Globe Soccer Awards: «Год назад я был новичком, сейчас на мне больше давления. Лучше ни с кем себя не сравнивать, Роналду добился всего, потому что оставался собой»

— Хочу поблагодарить за эту награду мой клуб и мою семью, мой отец здесь, он очень рад этим наградам. Нужно продолжать работать, чтобы завоевывать еще больше.
В прошлом году я был новичком, который только пришел, а сейчас на мне уже больше давления — как на важного игрока и в клубе, и в сборной. Но, слава богу, все сложилось хорошо. Думаю, лучше ни с кем себя не сравнивать: есть такие игроки, как Криштиану, которые добились всего, потому что оставались собой.
— Кем мы ты хочешь, чтобы тебя считали?
— Никем, потому что у меня дома командует мама, — сказал Ямаль.