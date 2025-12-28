Роналду на церемонии Globe Soccer Awards: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Хочу достичь всем известной цифры»

Португалец в 3-й раз подряд был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.
«Это одна из моих любимых церемоний, потому что я вижу очень много прекрасных людей, особенно мою жену (Джорджину Родригес — Спортс»"), которая всегда готова поддержать меня и моих детей, родителей и товарищей по команде.
Мне тяжело продолжать играть, но страсть преобладает над всем. Я по-прежнему очень мотивирован, поэтому я все еще играю. Мне всегда хочется играть, забивать голы, выигрывать трофеи, забивать… Я хочу продолжать в том же духе.
Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь той цифры, которая вам всем известна. Я обязательно сделаю это… Если не будет травм, иншалла. С Новым годом!" — сказал Роналду.