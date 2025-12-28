Дьяков о тренере для «Спартака»: «Нужен закоренелый спартаковец — Аленичев, Тихонов. Можно дать полгода отечественному специалисту. Это лучше, чем опять везти иностранца»

— Хотел — не хотел… Контракт он летом продлил. Не думаю, что за несколько месяцев что-то могло так кардинально поменяться. История, конечно, сложная, и часто принимаются нелогичные вещи. Если поставят Романова, я не верю, что это будет надолго. С иностранцем такая же история.