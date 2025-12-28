Ричмонд
Дьяков о тренере для «Спартака»: «Нужен закоренелый спартаковец — Аленичев, Тихонов. Можно дать полгода отечественному специалисту. Это лучше, чем опять везти иностранца»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что красно-белым нужен российский тренер, который знаком с системой клуба.

Источник: Спортс"

— В СМИ пишут, что в списках на пост главного тренера «Спартака» фигурируют только две фамилии: Карседо и Романов. Какой вариант для вас предпочтительнее?

— Никакой. Тот же Романов — это а-ля Гусев. Карседо — опять кот в мешке, непонятно кто и что.

— В Гусева в «Динамо» вы не верите?

— Можно и верить. Я быд за него летом, но после его интервью мнение немного поменялось. А что касается «Спартака», я думаю, он ошибочно убрал Станковича. Если и прощаться с ним, то в конце сезона.

— Он же сам всячески намекал, что уже не хочет работать в команде, поэтому клуб и принял такое решение.

— Хотел — не хотел… Контракт он летом продлил. Не думаю, что за несколько месяцев что-то могло так кардинально поменяться. История, конечно, сложная, и часто принимаются нелогичные вещи. Если поставят Романова, я не верю, что это будет надолго. С иностранцем такая же история.

— Тогда кого назначать?

— Какого-нибудь закоренелого спартаковца — Аленичева, Тихонова. Хуже не будет. Чемпионства нет, иногда бывает кубок, но эти полгода можно дать какому-нибудь отечественному тренеру, который знает про спартаковский дух. Это лучше, чем везти иностранца, и непонятно опять чем это закончится, — сказал Дьяков.