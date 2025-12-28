Антонио Конте: «Когда трофеи выигрывает кто-то, кроме “Юве”, “Интера” и “Милана”, происходит нечто выдающееся — наличие разрыва нельзя отрицать. “Наполи” прокладывает свой путь упорным

Хейлунд очень молод, ему всего 22 года, и он может значительно прибавить. С тех пор как он присоединился к нам, он уже продвинулся вперед и стал доминирующим игроком в своей роли, потому что он начинает понимать, как занимать позицию, как удерживать мяч, когда приближаться или отступать. Он хорошо связан с командой. В моем футболе нападающие играют очень важную и особую роль, и у него есть огромный запас для дальнейшего совершенствования.