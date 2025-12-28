Кирьяков об отстранении России: «По оценке специалистов, 2−3 года еще нам нужно терпеть до возвращения. Уровень сборной оценивать тяжело»

«Тяжело оценивать игру сборной. На фоне соперников мы выглядели здорово, но все прекрасно понимают, что этот уровень не соответствовал маломальскому уровню европейских сборных. Это и показали последние два матча, где мы имели проблемы с последней и предпоследней командой отбора Южной Америки на чемпионат мира (речь про сборные Перу и Чили — Спортс»").