Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.25
П2
1.92
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Кирьяков об отстранении России: «По оценке специалистов, 2−3 года еще нам нужно терпеть до возвращения. Уровень сборной оценивать тяжело»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что до возвращения сборных России на международные турниры необходимо подождать 2−3 года.

Источник: Спортс"

«Тяжело оценивать игру сборной. На фоне соперников мы выглядели здорово, но все прекрасно понимают, что этот уровень не соответствовал маломальскому уровню европейских сборных. Это и показали последние два матча, где мы имели проблемы с последней и предпоследней командой отбора Южной Америки на чемпионат мира (речь про сборные Перу и Чили — Спортс»").

Надеемся, что в следующем году какое-то [событие] произойдет и мы вернемся, хотя в это мало верится. Все-таки, по оценке специалистов, 2−3 года еще нам нужно терпеть до возвращения. Не опускаем руки, работаем, стараемся держать уровень футбола", — сказал Сергей Кирьяков.