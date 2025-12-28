Ричмонд
Мостовой включил Кордобу, Сперцяна, Батракова, Барриоса и Вендела в пятерку лучших футболистов РПЛ в 2025 году

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой назвал пятерку лучших футболистов Мир РПЛ в 2025 году.

Источник: Спортс"

— Кордоба — лучший игрок в 2025 году. Он был признан лучшим нападающим. Если составлять пятерку: первый — Кордоба; «Краснодар» стал с ним чемпионом, он забивал важнейшие голы. Второй — Сперцян, третьим будет Батраков. Четвертый — Барриос, елки-палки, на высочайшем уровне он уже сколько времени играет! Пятым назову Вендела, ниже своего уровня он никогда не опускается.

— Кисляка нет?

— Наверное, нет, все эти ребята более опытные и уже много лет играют на высоком уровне. У Матвея все впереди, он еще может стать лучше, хотя может быть и наоборот — мы видели множество таких случаев, — сказал Мостовой.