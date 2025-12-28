Тренер ЮАР Брос о Кубке Африки в Марокко: «Не чувствую атмосферы турнира — в Габоне и Кот-д’Ивуаре она ощущалась каждую секунду. Люди не могли попасть на матч с Египтом из-за толпы безбил

«В Кот-д’Ивуаре и Габоне вы каждую секунду ощущали, что участвуете в соревновании. Когда мы ехали на автобусе на тренировку, люди махали руками, и у них были флаги, а здесь никого не видно. Здесь нет атмосферы, типичной для Кубка Африканских наций. Я ее не чувствую. На матч ЮАР — Ангола никто не пришел.
Перед игрой [против Египта] творилась неразбериха. Не пропускали никого, даже тех, у кого были билеты. Люди не могли попасть на стадион из-за толпы людей, которым разрешили пройти без билетов.
В Марокко прекрасные стадионы, но атмосфера на турнире прохладная. Если не пускать людей на стадион, там никого не будет. Никто не придет смотреть матч ЮАР против Зимбабве", — сказал Брос.