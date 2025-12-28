Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
57.00
X
6.91
П2
1.15
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Тренер ЮАР Брос о Кубке Африки в Марокко: «Не чувствую атмосферы турнира — в Габоне и Кот-д’Ивуаре она ощущалась каждую секунду. Люди не могли попасть на матч с Египтом из-за толпы безбил

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос раскритиковал организацию Кубка африканских наций в Марокко.

«В Кот-д’Ивуаре и Габоне вы каждую секунду ощущали, что участвуете в соревновании. Когда мы ехали на автобусе на тренировку, люди махали руками, и у них были флаги, а здесь никого не видно. Здесь нет атмосферы, типичной для Кубка Африканских наций. Я ее не чувствую. На матч ЮАР — Ангола никто не пришел.

Перед игрой [против Египта] творилась неразбериха. Не пропускали никого, даже тех, у кого были билеты. Люди не могли попасть на стадион из-за толпы людей, которым разрешили пройти без билетов.

В Марокко прекрасные стадионы, но атмосфера на турнире прохладная. Если не пускать людей на стадион, там никого не будет. Никто не придет смотреть матч ЮАР против Зимбабве", — сказал Брос.