Тренер ЮАР Брос о Кубке Африки в Марокко: «Не чувствую атмосферы турнира — в Габоне и Кот-д’Ивуаре она ощущалась каждую секунду. Люди не могли попасть на матч с Египтом из-за толпы безбил

«В Кот-д’Ивуаре и Габоне вы каждую секунду ощущали, что участвуете в соревновании. Когда мы ехали на автобусе на тренировку, люди махали руками, и у них были флаги, а здесь никого не видно. Здесь нет атмосферы, типичной для Кубка Африканских наций. Я ее не чувствую. На матч ЮАР — Ангола никто не пришел.