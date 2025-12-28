Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
6.10
П2
1.19
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Ямаль выложил фото с наградами, возле мечети и в пустыне с поездки в Дубай на премию Globe Soccer Awards

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сегодня получил награду лучшему нападающему мира, а также приз имени Диего Марадоны на премии Globe Soccer Awards, которая проходила в Дубае.

Источник: Спортс"

В своих соцсетях 18-летний футболист поделился несколькими фотографиями из поездки в ОАЭ. В числе прочих Ямаль выложил фото с наградами, а также снимки на фоне мечети и в пустыне.

Фото: инстаграм Ламина Ямаля.