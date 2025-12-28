Ямаль выложил фото с наградами, возле мечети и в пустыне с поездки в Дубай на премию Globe Soccer Awards

В своих соцсетях 18-летний футболист поделился несколькими фотографиями из поездки в ОАЭ. В числе прочих Ямаль выложил фото с наградами, а также снимки на фоне мечети и в пустыне.
Фото: инстаграм Ламина Ямаля.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сегодня получил награду лучшему нападающему мира, а также приз имени Диего Марадоны на премии Globe Soccer Awards, которая проходила в Дубае.
