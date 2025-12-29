Агент Барбоза о Сафонове: «Уникальный вратарь, у него все впереди. Доказал, что умеет ждать, даже когда несправедливо не играл»

Думаю, после финала Межконтинентального кубка были поставлены все точки над i (Сафонов отразил четыре удара в серии пенальти — Спортс«). Если и были какие‑то еще сомнения в Сафонове, то сейчас понятно, что Сафонов просто уникальный вратарь, у него все впереди. Он заслуживает места в воротах “ПСЖ”. Доказал, что умеет ждать, даже когда несправедливо не играл. И теперь пришел его момент, всем это ясно», — сказал Барбоза.