15-летний подросток нанес 4 ножевых ранения 18-летнему футболисту в Неаполе, его подозревают в покушении на убийство. Врачи удалили Петроне селезенку

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря в районе Кьяйя в Неаполе. Подозреваемый нанес 18-летнему футболисту Бруно Петроне четыре ножевых ранения: в левый бок, левую часть груди, левую руку и правую ягодицу. Вместе с нападавшим было еще четыре семнадцатилетних подростка. Все они добровольно явились в правоохранительные органы и были арестованы, ни у кого из них до этого не было судимостей.