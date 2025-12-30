Ричмонд
15-летний подросток нанес 4 ножевых ранения 18-летнему футболисту в Неаполе, его подозревают в покушении на убийство. Врачи удалили Петроне селезенку

В Италии задержали 15-летнего подростка, нанесших ножевые ранения футболисту.

Источник: Спортс"

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря в районе Кьяйя в Неаполе. Подозреваемый нанес 18-летнему футболисту Бруно Петроне четыре ножевых ранения: в левый бок, левую часть груди, левую руку и правую ягодицу. Вместе с нападавшим было еще четыре семнадцатилетних подростка. Все они добровольно явились в правоохранительные органы и были арестованы, ни у кого из них до этого не было судимостей.

На допросе 15-летний подросток признался в совершении преступления. Он заявил, что случайно встретился с Петроне неделей ранее. У них возник конфликт, после которого подозреваемый купил складной нож. После нападения он выбросил нож в канализацию, где его нашли карабинеры.

Молодого человека обвиняют в покушении на убийство и незаконном хранении ножа.

Футболист был доставлен в больницу Сан-Паоло, где врачи удалили ему селезенку. Прогноз остается неопределенным, но состояние Петроне улучшается.