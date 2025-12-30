Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.66
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
5.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.29
П2
3.82
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.06
П2
7.50
Футбол. Англия
23:15
Манчестер Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.37
П2
8.00

AS: изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января

Планируется, что в случае принятия новые правила будут действовать с сезона-2026/27.

Источник: Кадр из трансляции

ТАСС, 30 декабря. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об этом сообщает испанская газета AS.

Отмечается, что IFAB обсудит тему изменения правил офсайда на собрании в Лондоне. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.