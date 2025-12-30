AS: изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.