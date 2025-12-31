Писарев о ДТП в Италии: «Ехали ночью, нас занесло. Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Шалимов пытался найти помощь, но перед нами закрывали ставни — какие-то русские ходят, орут что-то»

— Мы слышали историю, как вы с Шалимовым чуть не разбились на машине. Что там было?
— Да, попали в ДТП. Шалимов только подписал контракт с «Интером», а я из Швейцарии к нему прилетел. И мы ехали в город Пескара. Нам надо было проехать 200 километров. А ехали ночью — вокруг ни фонарей, ничего. Глухомань полная. Шел дождичек, ну и нас занесло — улетели. Но живы остались, как видите. Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Я был не пристегнут — влетел в стекло заднего вида.
— Как выпутывались?
— Шалимов перепрыгнул через ограждение, пытался найти помощь. Перед нами все закрывали ставни. Но оно и понятно — какие-то русские ходят ночью, орут что-то с акцентом. Потом Игорь Михайлович вышел на трассу, остановил фуру. Нас довезли до заправки, оказали помощь — все.
— А машина?
— Машина — все, — сказал Писарев.