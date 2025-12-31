Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Габриэл в борьбе с Мартинесом забил с углового. Игроки «Астон Виллы» указывали судье на фол защитника «Арсенала» на вратаре, но Инглэнд и ВАР засчитали гол

«Астон Вилла» посчитала, что «Арсенал» забил ей с с нарушением правил.

Источник: Спортс"

Лондонский клуб в домашнем матче 19-го тура АПЛ открыл счет на 48-й минуте. Полузащитник Букайо Сака с углового навесил в центр штрафной, где защитник Габриэл Магальяэс опередил вратаря Эмилиано Мартинеса и отправил мяч головой мимо него в сетку.

Футболисты бирмингемского клуба пытались доказать арбитру Даррену Инглэнду, что бразилец в атаке с фолил против их голкипера, но судья засчитал взятие ворот. И ВАР быстро проверил эпизод и подтвердил, что гол был забит чисто.

Изображение: кадр из трансляции.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).