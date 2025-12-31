Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Мерино, имея желтую, схватил Роджерса за руку и повалил на газон. Судья Инглэнд не удалил хавбека «Арсенала» в матче с «Астон Виллой»

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино избежал удаления в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

В добавленное к первому тайму время 29-летний испанский хавбек получил желтую карточку за грубый фол на Амаду Онана — соперник не вернулся на поле после перерыва.

На 58-й минуте Мерино схватил за руку уходившего от него Моргана Роджерса и повалил соперника на газон. Арбитр Даррен Инглэнд не показал вторую желтую Микелю и не удалил его с поля.

Изображения: кадры из трансляции beIN SPORTS 1.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).

Габриэл в борьбе с Мартинесом забил с углового. Игроки «Астон Виллы» указывали судье на фол защитника «Арсенала» на вратаре, но Инглэнд и ВАР засчитали гол.