Жезус отпраздновал гол «Вилле» в стиле Кака — с футболкой «Я принадлежу Иисусу». Форвард «Арсенала» пропустил почти весь год и забил в 2025-м 1 января и 31 декабря

28-летний бразилец на 78-й минуте забил четвертый гол лондонцев в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).
Жезус снял игровую футболку, под которой у него оказалась майка с надписью I Belong To Jesus («Я принадлежу Иисусу» — Спортс«“), а также поднял руки к небу. Так свои голы праздновал бывший полузащитник “Милана”, “Реала” и сборной Бразилии, чемпион мира и обладатель “Золотого мяча” Кака.
Отметим, что Габриэл забил всего два гола за 2025 год в 10 матчах. Он пропустил 46 матчей, с 13 января по 27 ноября, из-за разрыва крестообразной связки. Голы бразильца пришлись на 1 января 2025 года и 31 декабря (по московскому времени). Его подробная статистика — здесь.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay.