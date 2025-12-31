Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Жезус отпраздновал гол «Вилле» в стиле Кака — с футболкой «Я принадлежу Иисусу». Форвард «Арсенала» пропустил почти весь год и забил в 2025-м 1 января и 31 декабря

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус забил впервые почти за год.

Источник: Спортс"

28-летний бразилец на 78-й минуте забил четвертый гол лондонцев в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

Жезус снял игровую футболку, под которой у него оказалась майка с надписью I Belong To Jesus («Я принадлежу Иисусу» — Спортс«“), а также поднял руки к небу. Так свои голы праздновал бывший полузащитник “Милана”, “Реала” и сборной Бразилии, чемпион мира и обладатель “Золотого мяча” Кака.

Отметим, что Габриэл забил всего два гола за 2025 год в 10 матчах. Он пропустил 46 матчей, с 13 января по 27 ноября, из-за разрыва крестообразной связки. Голы бразильца пришлись на 1 января 2025 года и 31 декабря (по московскому времени). Его подробная статистика — здесь.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay.