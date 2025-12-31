Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Мяч после удара Субименди попал в руку Линделефу на 95-й минуте. Судья Инглэнд не дал «Арсеналу» пробить пенальти в игре с «Астон Виллой»

«Арсенал» мог получить право на исполнение пенальти в добавленное время матча 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

Источник: Спортс"

На 95-й минуте Нони Мадуэке переводил мяч к дальней штанге ворот бирмингемцев, Леандро Троссард пытался замкнуть пас в падении. Мяч пролетел дальше и оказался у дальней штанги, где его подобрал Мартина Субименди. Хавбек примерно с шести-семи метров пробил левой ногой, после чего мяч попал в руку Виктора Линделефа. Рука защитника «Астон Виллы» была поднята и отставлена от тела.

Однако главный судья матча Даррен Инглэнд не назначил пенальти в пользу лондонцев, ВАР не стал исправлять его решение.

Напомним, что игроки «Виллы» указывали судье на то, что первый гол «Арсенала» на 48-й минуте был забит с нарушением правил — Габриэл Магальяэс опередил вратаря Эмилиано Мартинеса после подачи с углового и отправил мяч головой в сетку, но взятие ворот было засчитано.

Кроме того, Инглэнд не показал вторую желтую карточку и не удалил с поля полузащитника «Арсенала» Микеля Мерино, который схватил Моргана Роджерса за руку и повалил на газон на 58-й минуте.

Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию матча (4:1).