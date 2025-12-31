Мяч после удара Субименди попал в руку Линделефу на 95-й минуте. Судья Инглэнд не дал «Арсеналу» пробить пенальти в игре с «Астон Виллой»

На 95-й минуте Нони Мадуэке переводил мяч к дальней штанге ворот бирмингемцев, Леандро Троссард пытался замкнуть пас в падении. Мяч пролетел дальше и оказался у дальней штанги, где его подобрал Мартина Субименди. Хавбек примерно с шести-семи метров пробил левой ногой, после чего мяч попал в руку Виктора Линделефа. Рука защитника «Астон Виллы» была поднята и отставлена от тела.