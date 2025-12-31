Эмери про 1:4 от «Арсенала»: «Их первый гол можно расценить как нарушение правил, но в Англии судьи позволяют касаться вратарей. Мы должны это принять — работает в обе стороны»

— Я очень доволен игроками. Конечно, мы должны проанализировать матч, но в целом мы завершаем 19-й тур с тем количеством набранных очков (39, 3-е место — Спортс«“) и той неделей, что провели сейчас (до этого были победы над “МЮ” и “Челси” со счетом 2:1 — Спортс”»).
Сегодня мы очень хорошо сыграли в первом тайме, в отличие от матча против «Челси». Мы боролись, даже перехватывали инициативу, создавали моменты. Мы не допустили много моментов у своих ворот, в первом тайме у соперника не было угловых.
Но во втором тайме первый гол изменил все, и после него они усилили натиск. К тому же, у нас случилась травма Амаду Онана, и мы потеряли все в центре поля, а они продемонстрировали свою мощь. И в итоге мы проиграли.
Первый гол, возможно, можно было бы расценить как нарушение правил, но здесь, в Англии, все сложнее, потому что судьи позволяют касаться вратарей, и это сложно. Но мы должны это принять, потому что это работает в обе стороны.
— У «Астон Виллы» прервалась рекордная серия из 11 побед.
— Футбол — это настоящее, он про то, что сейчас, как мы чувствуем себя сейчас. Все, что мы сделали, — фантастика. Возможно, мы могли бы ожидать и лучшего результата, потому что мы третьи в лиге и очень хороши в Лиге Европы, но надо анализировать сегодняшний день и игроков, которые у нас есть.
— Почему вы так быстро ушли в подтрибунное помещение после свистка, были чем-то недовольны?
— Нет, после матча я всегда жду, чтобы пожать руку другому тренеру, но он [Микель Артета] был со своим тренерским штабом, и я не мог его ждать. Конечно, я был там, но это не проблема. Я пошел в раздевалку, — сказал Эмери.