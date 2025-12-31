Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Булыкин об Овечкине: «Величайший спортсмен России не только года, а десятилетия! Пожелаем ему побить еще больше рекордов»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал Александра Овечкина величайшим российским спортсменом десятилетия.

В 2025 году капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ.

— Кто для вас лучший российский спортсмен уходящего года?

— Овечкин, конечно. Величайший спортсмен, который побил все рекорды и, думаю, побьет еще. Он прекрасно относится к делу и жизни. Он величайший спортсмен нашей страны не только года, а десятилетия!

Пожелаем ему удачи, играть как можно дольше и побить еще больше рекордов, — сказал Булыкин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше