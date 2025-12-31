Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Ребров о проведении тренировок в «Спартаке»: «Ты красиво выставил мячи под упражнение. Игроки разминаются — и кто-нибудь как даст по воротам. А тебе бежать, возвращать мяч назад»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в колонке для Спортса«» рассказал о нервных ситуациях во время проведения тренировок, когда он был ассистентом тренера красно-белых Владимира Слишковича.

"Однажды был непростой момент. К третьей неделе работы мы всем штабом провели не лучшую тренировку. Я там вообще ошибся: выбрал неудачное место для квадрата. Команде до него надо было идти через два поля.

Опыта не хватило, не разобрался. В итоге переход занял много времени, ритм тренировки сбился.

Таких нюансов — куча! Поближе ворота подвинуть, чтобы быстрее организовать упражнение, жилетки правильно разложить и подготовить, чтобы всем было понятно и удобно.

Футболисты же привыкли, что все отлажено, поэтому такие недочеты чувствуют. И теряются настрой, драйв, интенсивность, тренировка не ложится.

Еще есть довольно комичные, но в моменте нервные ситуации. Например, ты красиво выставил мячи под упражнение. Ну, а игроки разминаются, пробегают мимо — и кто-нибудь из них как даст по воротам. А тебе бежать за этим мячом, возвращать его назад, чтобы упражнение получилось правильно", — написал Ребров.

Как Ребров работал ассистентом тренера и почему не хочет тренировать?