Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Тренер «Борнмута» о 2:2 с «Челси»: "Немного разочарованы, у нас были более явные моменты

Тренер «Борнмута» Андони Ираола оценил ничью с «Челси» (2:2) в АПЛ.

«С нами это происходит часто. Бывают матчи, в которых показываем хорошую игру. Мы здорово провели первый тайм, немного разочаровало, что он закончился со счетом 2:2, ведь у нас было 5−6 верных моментов. У нас были более явные моменты. Нельзя сказать, что мы выжили и заработали очко на “Стэмфорд Бридж”.

Ключевые моменты сложились не в нашу пользу. Я очень горжусь игрой футболистов, видел, как все самоотверженно боролись. Мы должны и дальше показывать такую ​​игру, стараясь при этом не пропускать такие голы", — сказал Ираола.