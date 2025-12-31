Тренер «Борнмута» о 2:2 с «Челси»: "Немного разочарованы, у нас были более явные моменты

«С нами это происходит часто. Бывают матчи, в которых показываем хорошую игру. Мы здорово провели первый тайм, немного разочаровало, что он закончился со счетом 2:2, ведь у нас было 5−6 верных моментов. У нас были более явные моменты. Нельзя сказать, что мы выжили и заработали очко на “Стэмфорд Бридж”.
Ключевые моменты сложились не в нашу пользу. Я очень горжусь игрой футболистов, видел, как все самоотверженно боролись. Мы должны и дальше показывать такую игру, стараясь при этом не пропускать такие голы", — сказал Ираола.