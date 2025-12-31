Ричмонд
Хомуха считает, что Гонду не подойдет ЦСКА: «Они играют на разряженном пространстве, а у Лусиано нет скоростных качеств для этого. Он не центрфорвард»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что Лусиано Гонду не подойдет армейцам.

Источник: Sports

Сообщалось, что форвард «Зенита» может перейти в ЦСКА в обмен на защитника Игоря Дивеева.

«Взаимный интерес присутствует, поэтому здесь и возможен вариант этой сделки. “Зениту” необходим футболист с российским паспортом в обороне, а ЦСКА нужен центральный нападающий.

Хотя, мне кажется, по своему функционалу Гонду — это не центральный нападающий. Стилистически Гонду не очень хорошо подходит под ту концепцию, которая есть у армейцев. Они играют на разряженном пространстве максимально эффективно. А у Гонду нет скоростных качеств для этого", — сказал Хомуха.