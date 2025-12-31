Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Хоссейннежаду подарили «Евгения Онегина»: «Буду знакомиться с творчеством великого поэта»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад намерен познакомиться с творчеством Александра Пушкина.

Источник: Спортс"

— У тебя есть увлечения помимо футбола?

— Мне нравится теннис: смотрю турниры «Большого шлема», слежу за результатами. А когда есть время — играю сам. Еще читаю книги.

— Что нравится читать?

— Литературу о саморазвитии. Любимая книга — «Сила Настоящего» Экхарта Толле. Ее основной посыл: есть прошлое и будущее, но жить нужно настоящим — только здесь и сейчас мы можем что-то изменить.

— А читал российскую литературу?

— Знаю Пушкина. Более того, недавно мне подарили «Евгения Онегина». Буду знакомиться с творчеством великого поэта, — сказал Хоссейннежад.