У Балотелли есть предложение от «Аль-Иттифака» из 2-й лиги ОАЭ. 35-летний форвард не играл с декабря 2024-го

Последний раз 35-летний игрок выходил на поле 21 декабря 2024 года — в составе «Дженоа» на замену в матче Серии А с «Наполи».
Также Балотелли известен по выступлениям за «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Интер».
Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли получил предложение от «Аль-Иттифака» из Дубая, выступающего во втором дивизионе ОАЭ.
