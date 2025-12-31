Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

У Балотелли есть предложение от «Аль-Иттифака» из 2-й лиги ОАЭ. 35-летний форвард не играл с декабря 2024-го

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли получил предложение от «Аль-Иттифака» из Дубая, выступающего во втором дивизионе ОАЭ.

Источник: Спортс"

Последний раз 35-летний игрок выходил на поле 21 декабря 2024 года — в составе «Дженоа» на замену в матче Серии А с «Наполи».

Также Балотелли известен по выступлениям за «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Интер».