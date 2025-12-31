Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

«Баринова не отправят во вторую команду, как было с Круговым в “Зените”. В “Локо” работают здравые люди». Кузнецов о переходе хавбека в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перейдет в армейский клуб зимой, а не по окончании сезона.

Источник: Спортс"

"Если Баринов перейдет в ЦСКА зимой, то быстрее адаптируется к требованиям. Если ждать еще полгода, то он будет сидеть на чемоданах, а это плохо влияет на футболиста.

Думаю, в клубах разумные люди, поэтому «Локомотив» и ЦСКА договорятся уже зимой. Смысл держать игрока, если с ним все равно расстанешься? Можно на его позицию уже в это трансферное окно кого-то найти.

Баринова не отправят во вторую команду, как было с Круговым в «Зените». В «Локомотиве» такого не может быть. Баринов — легенда клуба, капитан. В «Локомотиве» на такое не пойдут, там работают здравые люди", — сказал Кузнецов.