Мостовой о трех лучших спортсменах России в 2025-м: «Овечкин. Одного надо назвать — и все. Остальные даже близко не могут быть»

40-летний капитан «Вашингтона» в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).
— Кого бы вы могли назвать тремя лучшими спортсменами России в этом году?
— Здесь трех не надо называть, одного надо назвать, и все. Остальные даже близко не могут быть. Это Александр Овечкин.
Человек установил рекорд, который тридцать лет никто не мог побить и еще столько же не побьют. Здесь даже рядом никого не будет, — сказал Мостовой.
