Мостовой о трех лучших спортсменах России в 2025-м: «Овечкин. Одного надо назвать — и все. Остальные даже близко не могут быть»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).

— Кого бы вы могли назвать тремя лучшими спортсменами России в этом году?

— Здесь трех не надо называть, одного надо назвать, и все. Остальные даже близко не могут быть. Это Александр Овечкин.

Человек установил рекорд, который тридцать лет никто не мог побить и еще столько же не побьют. Здесь даже рядом никого не будет, — сказал Мостовой.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
