ФИФА объявила о создании новой премии для лучших игроков по итогам года

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называлась The Best. Ее последним обладателем в 2025 году стал француз Усман Дембеле.