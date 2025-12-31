Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2

ФИФА объявила о создании новой премии для лучших игроков по итогам года

Первая церемония награждения состоится в 2026 году.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со Спортивным советом Дубая организовала новую премию для лучших футболистов по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Первая церемония награждения состоится в 2026 году.

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называлась The Best. Ее последним обладателем в 2025 году стал француз Усман Дембеле.