Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но “Ливерпуль” так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»

На 14-й минуте матча 19-го тура АПЛ (0:0) Экитике вошел в штрафную, борясь с защитником с Яка Бийолом. Словенец хватал форварда «Ливерпуля» руками и до штрафной, и внутри нее. Француз не стал падать и отдал пас на Флориана Виртца, немец пробил в игрока соперника. Экитике начал размахивать руками и кричать, обращая внимание арбитра Криса Каваны на возможное нарушение, но судья не назначил 11-метровый.
"В первом тайме был очевидный момент, когда наш игрок не упал, и я это понимаю, потому что каждый раз мы падаем, но не получаем пенальти.
Я вижу, как [игроки] других команд падают в подобных ситуациях, но мы так не поступаем. В этом сезоне мы несколько раз падали после фолов, но пенальти не назначали.
Мы говорим об этом, и другие игроки легко падают, чтобы получить штрафной или в других моментах, но мы такие, какие есть. В матче против «Вест Хэма» Лукас Пакета сделал все, чтобы заработать вторую желтую карточку, а Алиссон, который играет с ним в сборной, пытался помочь ему избежать этого. В итоге он получил вторую желтую в той игре.
Если другие люди посмотрят на это, то найдут моменты, когда мы падали и ничего не получали", — сказал Слот в интервью Sky Sports.