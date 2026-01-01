Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но “Ливерпуль” так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»

Мы говорим об этом, и другие игроки легко падают, чтобы получить штрафной или в других моментах, но мы такие, какие есть. В матче против «Вест Хэма» Лукас Пакета сделал все, чтобы заработать вторую желтую карточку, а Алиссон, который играет с ним в сборной, пытался помочь ему избежать этого. В итоге он получил вторую желтую в той игре.