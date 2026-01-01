Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.25
П2
4.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
6.14
X
2.95
П2
1.95
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но “Ливерпуль” так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил эпизод с неназначенным пенальти на Юго Экитике в первом тайме матча с «Лидсом».

На 14-й минуте матча 19-го тура АПЛ (0:0) Экитике вошел в штрафную, борясь с защитником с Яка Бийолом. Словенец хватал форварда «Ливерпуля» руками и до штрафной, и внутри нее. Француз не стал падать и отдал пас на Флориана Виртца, немец пробил в игрока соперника. Экитике начал размахивать руками и кричать, обращая внимание арбитра Криса Каваны на возможное нарушение, но судья не назначил 11-метровый.

"В первом тайме был очевидный момент, когда наш игрок не упал, и я это понимаю, потому что каждый раз мы падаем, но не получаем пенальти.

Я вижу, как [игроки] других команд падают в подобных ситуациях, но мы так не поступаем. В этом сезоне мы несколько раз падали после фолов, но пенальти не назначали.

Мы говорим об этом, и другие игроки легко падают, чтобы получить штрафной или в других моментах, но мы такие, какие есть. В матче против «Вест Хэма» Лукас Пакета сделал все, чтобы заработать вторую желтую карточку, а Алиссон, который играет с ним в сборной, пытался помочь ему избежать этого. В итоге он получил вторую желтую в той игре.

Если другие люди посмотрят на это, то найдут моменты, когда мы падали и ничего не получали", — сказал Слот в интервью Sky Sports.