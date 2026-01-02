Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.55
П2
4.44
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.76
П2
1.97
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.25
П2
1.65
Футбол. Италия
03.01
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
03.01
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Испания
03.01
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.20

Холанд, Бруну, Райс, Райя, Тимбер, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Роджерс, Муньос, Гехи в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов

АПЛ опубликовала символическую сборную 2025 года по версии болельщиков. В изначальный список были включены 123 футболиста, фанаты выбирали лучших по итогам выступлений на протяжении календарного года.

Источник: Спортс"

В итоговую команду вошли игроки из 7 клубов АПЛ, только «Арсенал» и «Кристал Пэлас» представлены сразу несколькими футболистами.

Больше всех голосов набрал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, в топ-3 вошли Деклан Райс и Габриэл (оба — «Арсенал»).

Игроки «Ливерпуля» не вошли в сборную, Доминик Собослаи занял лишь 16-е место в общем рейтинге.

Состав сборной 2025 года АПЛ по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Даниэль Муньос, Марк Гехи (оба — «Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер (оба — «Арсенал»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Антуан Семеньо («Борнмут»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).