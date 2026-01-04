Ричмонд
«Дзюба — это Криштиану Роналду в России». Президент Lit Energy Станос о потенциальной игре форварда в Напике

Президент Lit Energy Станос высказался о потенциальной игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы за «БроукБойз».

Источник: Спортс"

Форвард сыграл в двусторонке на тренировке «Броуков». Сегодня владельцы клуба Дмитрий Егоров и Артем Райзен пригласили Дзюбу сыграть за медиакоманду. «БроукБойз» готовятся к турниру Напике — российскому аналогу испанской Кингс Лиги Жерара Пике.

«Нормальный они стак собирают для Напике. Уверен, что они сделают Дзюбе статус “медиа”. У нас типы со статусом “медиа”, которых даже тренер по именам не знает.

Дзюба — это Криштиану Роналду в России. Про любого игрока РПЛ можно сказать, что у него будет статус «медиа». Если взять 5 игроков из РПЛ, то будет медиакоманда", — сказал президент Lit Energy.

Матчи Напике будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Например, матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

Возможно, в турнире сыграет рэпер Icegergert — он тренировался со СКА Басты.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева.