Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А никогда не бывает легко, соперники могут создать трудности. “Интер” сыграл зрело — нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Пармой» (2:0) в 19-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

О матче.

«Играть в Серии А никогда не бывает легко. Всегда нужно доказывать свою состоятельность, потому что есть соперники, которые могут создать тебе трудности. Погодные условия тоже не способствовали, но мы провели серьезную игру, проявив зрелость. Мы старались прорвать их оборонительную линию, чаще делали передачи в центр и чаще били из-за пределов штрафной. Главное — победа».

О положительной статистике.

«Положительные цифры? Приятно читать статистику, но важно отношение команды и желание продолжить сезон. Повторюсь, в Серии А никогда не бывает легко. Всегда есть проблемы, потому что каждый раз, когда ты теряешь мяч, ты знаешь, что соперники начнут контратаку. Мы хорошо действовали, не допустив слишком много. Мы могли бы быть более терпеливыми и делать более качественные навесы».

О важности отдельных игроков.

«Аканджи? Все они важны, как Биссек, Ачерби и де Врей. Карлос [Аугусто] тоже отлично сыграл сегодня. Играть против таких команд никогда не бывает легко, и всегда нужно быть сосредоточенным, иначе рискуешь», — сказал Киву.