Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Наполи
0
П1
1.32
X
5.00
П2
11.50
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Барса» и «Реал» забили 3 гола в добавленное к 1-му тайму время в финале Суперкубка Испании. «Мадрид» дважды сравнял счет

Три гола было забито в дополнительное к первому тайму время в финале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (2:2, перерыв).

Вингер мадридцев Винисиус сделал счет 1:1 на 2-й компенсированной минуте, Роберт Левандовски на 4-й вывел каталонцев вперед, Гонсало Гарсия на 6-й снова сравнял счет.

Открыл счет Рафинья на 36-й минуте.