Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.41
П2
3.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
13.01
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.10
Футбол. Германия
13.01
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Арсенал» сыграет с «Уиганом» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» — с «Халлом», «Ман Сити» — с «Солфорд Сити» или «Суиндоном», &la

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии.

Источник: Спортс"

На этом этапе турнира будет проведено 16 матчей. Они состоятся 14−15 февраля.

«Ливерпуль» или «Барнсли» — «Брайтон»;

«Сток Сити» — «Фулхэм»;

«Оксфорд Юнайтед» — «Сандерленд»;

«Саутгемптон» — «Лестер»;

«Рексхэм» — «Ипсвич»;

«Арсенал» — «Уиган»;

«Халл» — «Челси»;

«Бертон» — «Вест Хэм»;

«Бернли» — «Мэнсфилд Таун»;

«Норвич Сити» — «Вест Бромвич»;

«Порт Вейл» — «Бристоль Сити»;

«Гримсби Таун» — «Вулверхэмптон»;

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»;

«Манчестер Сити» — «Солфорд Сити» или «Суиндон»;

«Мэкклсфилд» — «Брентфорд»;

«Бирмингем» — «Лидс».