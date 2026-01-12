«Арсенал» сыграет с «Уиганом» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» — с «Халлом», «Ман Сити» — с «Солфорд Сити» или «Суиндоном», &la

На этом этапе турнира будет проведено 16 матчей. Они состоятся 14−15 февраля.
«Ливерпуль» или «Барнсли» — «Брайтон»;
«Сток Сити» — «Фулхэм»;
«Оксфорд Юнайтед» — «Сандерленд»;
«Саутгемптон» — «Лестер»;
«Рексхэм» — «Ипсвич»;
«Арсенал» — «Уиган»;
«Халл» — «Челси»;
«Бертон» — «Вест Хэм»;
«Бернли» — «Мэнсфилд Таун»;
«Норвич Сити» — «Вест Бромвич»;
«Порт Вейл» — «Бристоль Сити»;
«Гримсби Таун» — «Вулверхэмптон»;
«Астон Вилла» — «Ньюкасл»;
«Манчестер Сити» — «Солфорд Сити» или «Суиндон»;
«Мэкклсфилд» — «Брентфорд»;
«Бирмингем» — «Лидс».