Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.05
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Бенито об уходе Алонсо из «Реала»: «Ничье место не гарантировано. Спасают только победы, но нужно навязывать свои идеи. Хаби пожалеет, что не делал этого до самого конца»

Бывший полузащитник «Реала» Альваро Бенито отреагировал на уход Хаби Алонсо из клуба.

Источник: Спортс"

В понедельник мадридцы объявили о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон.

"Ни одному тренеру не гарантирована работа, ничье место не гарантировано, если ты не побеждаешь. Нужно придерживаться своих принципов и навязывать их всем остальным, потому что в конце концов тебя все равно уволят, и если это произойдет, то как раз за навязывание своих идей.

Единственное, что спасает тренера, — это победы; если ты не побеждаешь, тебя увольняют. Неважно, говорит ли тебе руководство, что верит в тебя очень сильно, немного или лишь умеренно. Единственное, что спасает, — это победы, но ты должен до самого конца пытаться навязывать свои идеи.

Я уверен, что Хаби Алонсо пожалеет, что не попытался до конца отстаивать свои идеи, независимо от того, кто встал у него на пути", — сказал Бенито в эфире Movistar.