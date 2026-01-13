Бенито об уходе Алонсо из «Реала»: «Ничье место не гарантировано. Спасают только победы, но нужно навязывать свои идеи. Хаби пожалеет, что не делал этого до самого конца»

"Ни одному тренеру не гарантирована работа, ничье место не гарантировано, если ты не побеждаешь. Нужно придерживаться своих принципов и навязывать их всем остальным, потому что в конце концов тебя все равно уволят, и если это произойдет, то как раз за навязывание своих идей.