Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Батраков — лучший игрок 2025 года по версии журнала «Футбол» и «Советского спорта». Хавбек «Локо» опередил Кисляка, Агкацева, Глушенкова и Сафонова

Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года по версии журнала «Футбол» и «Советского спорта».

Источник: Спортс"

20-летний полузащитник «Локомотива» набрал 407 баллов в голосовании, став самым молодым обладателем награды в ее истории. 111 из 165 респондентов поставили его на 1-е место.

Второе место в опросе занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (208 баллов), третье — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (75).

Также в топ-10 вошли Максим Глушенков («Зенит», 67 баллов), Матвей Сафонов («ПСЖ», 42), Александр Головин («Монако», 31), Наиль Умяров («Спартак», 21), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 17), Данил Круговой (ЦСКА, 9) и Иван Обляков (ЦСКА, 8).

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба набрал 7 баллов и занял 12-е место.

