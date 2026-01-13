Батраков — лучший игрок 2025 года по версии журнала «Футбол» и «Советского спорта». Хавбек «Локо» опередил Кисляка, Агкацева, Глушенкова и Сафонова

20-летний полузащитник «Локомотива» набрал 407 баллов в голосовании, став самым молодым обладателем награды в ее истории. 111 из 165 респондентов поставили его на 1-е место.
Второе место в опросе занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (208 баллов), третье — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (75).
Также в топ-10 вошли Максим Глушенков («Зенит», 67 баллов), Матвей Сафонов («ПСЖ», 42), Александр Головин («Монако», 31), Наиль Умяров («Спартак», 21), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 17), Данил Круговой (ЦСКА, 9) и Иван Обляков (ЦСКА, 8).
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба набрал 7 баллов и занял 12-е место.
