Мэддисон раскритиковал медиафутбол: «Медийные персонажи сдриснули, набрали профиков, неудачников, пенсионеров»

Стример, блогер, фанат «Динамо» Илья Мэддисон жестко высказался о медиафутболе.

Источник: Спортс"

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 7% с разницы между внесенным депозитом и выигрышем, а также 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

"Еще по некоторым сферам ударил закон против букмекеров. Но он не против буков, он просто увеличивает количество отчислений, налогов и прочего. Начали резать медиафутбол.

Что такое вообще медиафутбол? Это, естественно, никакого отношения к медиа и футболу не имеет. Это просто абсолютно букмекерская залупа. Изначально были какие-то ютуберы, фиферы, еще кто-то плюс-минус известный, они собирались и в футбол играли. Все это выросло в обычную любительскую лигу по типу ЛФЛ.

И как только все это стало более-менее на серьезном уровне, этим заинтересовались буки. На кону появились бабки, поэтому соревновательный элемент стал тоже довольно-таки серьезным. Все медийные персонажи оттуда быстро сдриснули, потому что перестали тянуть уровень, начали брать бывших профиков, неудачников, футболистов на пенсии.

В общем, получилась просто букмекерская футбольная лига. Хотя и так все основные спортивные чемпионаты в России тоже букмекерские.

А по факту от старых фиферов и прочих осталась какая-то аудитория школоты, которая знает всех этих футбиков. Все это, чтобы подсадить школоту на ставки. Спортивная составляющая какая-то есть, но какая? Футболисты на пенсии или футболисты, которые просто пошли за букмекерскими деньгами вместо того, чтобы играть во Второй, в Первой лиге.

Если какие-то блогеры хотят играть в футбол, они могут собраться, арендовать поле и поиграть. И школьники — не обманутые, а настоящие — ради интереса могут прийти и смотреть, как настоящие блогеры, а не бывшие профики, играют против других блогеров. Это было бы даже интересно. Но я уверен, что такое тоже могут организовать только букмекеры, если захотят, потому что такое уже было.

Медиафутбол — это говно. Я надеюсь, что потихоньку спонсорство подобных мероприятий будет уходить с повестки дня. Будут резаться именно такие вообще ненужные сферы, как медиафутбол, стриминг и прочее. Я в целом считаю, что нужно как-то это все жестче регулировать. А медиафутбол, надеюсь, умрет. Это крысиный мир. И очень бы хотел, чтобы все закончилось поскорее", — сказал Мэддисон.