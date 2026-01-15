Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Верона
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.13
П2
2.27
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.28
П2
2.46
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Президент Медиалиги: «Диалог идет с тем же Серхио Рамосом. В 2026 году кто-то из звезд мировой величины окажется в МФЛ»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о возможном приглашении бывшего футболиста мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса.

Источник: Спортс"

— Приезд Нани дал импульс Медиалиге?

— Чем больше таких уважаемых гостей и всемирно известных людей окажутся на нашей площадке, тем больше узнаваемость будет у проекта в целом. Но вне зависимости от приезда звезд Медиалига не перестает развиваться. И никого не оставляет равнодушным. Это самое главное. Да, кому-то это не нравится, но большинство людей, познакомившись с проектом, становятся его поклонниками и как минимум с огромным уважением относятся к проделанной работе.

— Ждать ли приезда Дани Алвеса? Или, может, Криштиану Роналду?

— Уверен, благодаря одному из наших партнеров, который в 2025-м поспособствовал реализации проекта по приезду мировой звезды и ее участию в матче, мы повторим аналогичный опыт и в следующем году. Но уже с другим футболистом.

Допускаю или тонко намекаю, а может, сам мечтаю и выдаю желаемое за действительное, но речь об этом уже шла неоднократно, и я уверен, что диалог идет с тем же Серхио Рамосом.

Поэтому, мне кажется, кто-то из звезд мировой величины сопоставимого масштаба с Нани обязательно окажется в 2026 году внутри Медиалиги в качестве такого приглашенного гостя, — сказал глава МФЛ.

Ранее Осипов уже рассказывал о желании пригласить Серхио Рамоса в Медиалигу.

В сентябре 2025-го бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче Кубка Медиаиги. Португалец вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола.

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше