Воспитанник «Спартака» Рыжков о Воронеже: «В нашем районе могли легко “раздеть” — забрать деньги, отнять телефоны. Полиции не было, боялись 200 головорезов с разборками»

— Я играл во дворе с ребятами, которые как раз смотрели за районом. Моими покровителями. Намеренно не впутывали в алкоголь меня и других ребят, которые играли в футбол. Даже защищали нас от нападок с других районов. Так и говорили: «Вы — футболисты, вам это не нужно», — сказал Рыжков.