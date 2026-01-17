Ричмонд
Воспитанник «Спартака» Рыжков о Воронеже: «В нашем районе могли легко “раздеть” — забрать деньги, отнять телефоны. Полиции не было, боялись 200 головорезов с разборками»

Воспитанник «Спартака» Владислав Рыжков рассказал о жизни в Воронеже перед переездом в Москву.

Источник: Спортс"

Экс-полузащитник красно-белых выступал в системе клуба с 2001 до 2009 года.

— Понимал: в Москве у меня перспектив гораздо больше, чем в воронежских дворах. Там всегда был риск попасть в плохую компанию. — Реально?

— Район у нас был непростой — Машмет, на окраине Воронежа. Рядом — лесок, парковая полоса. Если мимо проходил человек в нетренированном состоянии, его легко могли «раздеть» — то есть забрать деньги. У знакомых вот отнимали телефоны.

— Жестко.

— В полиции знали об этом и даже как-то забрали пару пацанов. Но все равно — полицейские почти не заходили на район. Понимали: место неблагополучное. Возможно, опасались, что на них пойдут с разборками 200 головорезов. В Воронеже легко могли спросить по понятиям. Но меня не трогали. — Почему?

— Я играл во дворе с ребятами, которые как раз смотрели за районом. Моими покровителями. Намеренно не впутывали в алкоголь меня и других ребят, которые играли в футбол. Даже защищали нас от нападок с других районов. Так и говорили: «Вы — футболисты, вам это не нужно», — сказал Рыжков.