Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача “Реала” — изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»

В субботу «Мадрид» обыграл «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. До этого «сливочные» уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка страны. Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» встретили команду громким свистом и неодобрительными возгласами, которые продолжались на протяжении всего матча и после финального свистка, несмотря на победу.
"Ни у кого нет сомнений в качестве Беллингема. У него большой потенциал. Когда он в хорошей форме, он один из лучших в мире.
Это тяжело для всех. Мы можем согласиться с недовольством публики. Но они должны указывать на всех, это не вина Джуда или кого-то одного в частности. Наша задача — изменить ситуацию.
Мы выиграли в Ла Лиге, и теперь должны продолжать выступать в Лиге чемпионов. Если зрители увидят, что мы прилагаем усилия и играем хорошо, они снова будут с нами«, — сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против “Монако”.