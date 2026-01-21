Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
12.25
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.30
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
4
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
8.25
X
2.80
П2
1.82
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.80
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Главы 20 членов УЕФА обсуждали желание Трампа аннексировать Гренландию и возможные последствия. Лидеры федераций обеспокоены, в случае военной агрессии вероятен бойкот ЧМ

Европейские футбольные лидеры все больше обеспокоены желанием Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

The Guardian сообщает, что возможный захват острова американцами и его последствия был одной из тем, которые в понедельник в Будапеште обсуждали главы примерно 20 футбольных федераций. Разговоры об этом велись неформально. Отмечается, что представители ассоциаций понимают: если руководство США начнет эскалацию ситуации, может потребоваться единодушный ответ от Европы.

Некоторые высокопоставленные фигуры считают, что потенциальная военная агрессия, которую Трамп не стал исключать, станет переломным фактором в вопросе возможного бойкота ЧМ-2026 со стороны УЕФА. При этом руководство ФИФА считает такой сценарий маловероятным.

Лица, присутствовавшие в Будапеште на мероприятии в честь 125-летия Венгерской футбольной федерации были «объединены глубоким беспокойством» по поводу действий Трампа — в степени, не наблюдавшейся ранее за время его президентства. Есть осознание, что это критический момент для безопасности Европы и ее будущего в целом. Некоторые предполагают, что если одна из крупнейших федераций займет активную позицию по этому вопросу, остальные последуют за ней, хотя в целом реакция будет зависеть от действий правительств.