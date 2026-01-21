Главы 20 членов УЕФА обсуждали желание Трампа аннексировать Гренландию и возможные последствия. Лидеры федераций обеспокоены, в случае военной агрессии вероятен бойкот ЧМ

The Guardian сообщает, что возможный захват острова американцами и его последствия был одной из тем, которые в понедельник в Будапеште обсуждали главы примерно 20 футбольных федераций. Разговоры об этом велись неформально. Отмечается, что представители ассоциаций понимают: если руководство США начнет эскалацию ситуации, может потребоваться единодушный ответ от Европы.
Некоторые высокопоставленные фигуры считают, что потенциальная военная агрессия, которую Трамп не стал исключать, станет переломным фактором в вопросе возможного бойкота ЧМ-2026 со стороны УЕФА. При этом руководство ФИФА считает такой сценарий маловероятным.
Лица, присутствовавшие в Будапеште на мероприятии в честь 125-летия Венгерской футбольной федерации были «объединены глубоким беспокойством» по поводу действий Трампа — в степени, не наблюдавшейся ранее за время его президентства. Есть осознание, что это критический момент для безопасности Европы и ее будущего в целом. Некоторые предполагают, что если одна из крупнейших федераций займет активную позицию по этому вопросу, остальные последуют за ней, хотя в целом реакция будет зависеть от действий правительств.