У Феликса 13+4 в 15 матчах саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» сделал ассист на гол Роналду «Дамаку»

26-летний португалец сделал ассист на гол Криштиану Роналду в ворота «Дамака» в 17-м туре лиги (2:1, второй тайм).
Также на счету Феликса 13 голов в чемпионате. С полной статистикой Жоау можно ознакомиться здесь.
Полузащитник «Аль-Насра» Жоау Феликс вновь отличился результативным действием в чемпионате Саудовской Аравии.
26-летний португалец сделал ассист на гол Криштиану Роналду в ворота «Дамака» в 17-м туре лиги (2:1, второй тайм).
Также на счету Феликса 13 голов в чемпионате. С полной статистикой Жоау можно ознакомиться здесь.