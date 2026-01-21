Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.90
П2
5.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.25
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.98
П2
5.59
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.93
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.38
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

У Феликса 13+4 в 15 матчах саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» сделал ассист на гол Роналду «Дамаку»

Полузащитник «Аль-Насра» Жоау Феликс вновь отличился результативным действием в чемпионате Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

26-летний португалец сделал ассист на гол Криштиану Роналду в ворота «Дамака» в 17-м туре лиги (2:1, второй тайм).

Также на счету Феликса 13 голов в чемпионате. С полной статистикой Жоау можно ознакомиться здесь.