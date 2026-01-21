Суд снял с Неймара обвинения в махинациях с налогами в Бразилии в период выступлений за «Барселону». Форвард «Сантоса» и его отец избегут штрафа в 28,8 млн евро

Как сообщает ESPN, 23 декабря 2025 года Федеральный региональный суд Бразилии снял с Неймара обвинения в уклонении от уплаты налогов в период выступлений за «Барселону». Суд оставил в силе первоначальное решение, принятое ранее в пользу футболиста, и исключил возможность наложения штрафа.
Таким образом, Неймар и его отец, вероятно, избегут штрафа в размере 180 миллионов бразильских реалов (около 28,8 млн евро), связанного с переходом нападающего в «Барселону» в 2013 году. Кроме того, суд аннулировал задолженность, связанную с правами на использование образа Неймара, выплаченную компании NR Sports, признавая законность использования имиджа спортсмена юридическим лицом.
В своем решении суд не посчитал компенсацией полученные от «Барселоны» суммы в виде заработной платы и вознаграждения, как утверждали налоговые органы. В постановлении указано, что налоги, уплаченные Неймаром в Испании, могут быть зачтены в Бразилии. Также был опровергнут тезис налоговых органов о том, что компания NR Sports является подставной и помогает скрывать налоги, посчитав, что этому нет веских доказательств.
Отмечается, что власти Бразилии вправе оспорить решение суда, однако оно вряд ли будет отменено.