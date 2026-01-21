Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.90
П2
5.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.25
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.98
П2
5.59
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.93
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.38
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Суд снял с Неймара обвинения в махинациях с налогами в Бразилии в период выступлений за «Барселону». Форвард «Сантоса» и его отец избегут штрафа в 28,8 млн евро

Форварда «Сантоса» Неймара оправдали по делу о махинациях с налогами.

Источник: Спортс"

Как сообщает ESPN, 23 декабря 2025 года Федеральный региональный суд Бразилии снял с Неймара обвинения в уклонении от уплаты налогов в период выступлений за «Барселону». Суд оставил в силе первоначальное решение, принятое ранее в пользу футболиста, и исключил возможность наложения штрафа.

Таким образом, Неймар и его отец, вероятно, избегут штрафа в размере 180 миллионов бразильских реалов (около 28,8 млн евро), связанного с переходом нападающего в «Барселону» в 2013 году. Кроме того, суд аннулировал задолженность, связанную с правами на использование образа Неймара, выплаченную компании NR Sports, признавая законность использования имиджа спортсмена юридическим лицом.

В своем решении суд не посчитал компенсацией полученные от «Барселоны» суммы в виде заработной платы и вознаграждения, как утверждали налоговые органы. В постановлении указано, что налоги, уплаченные Неймаром в Испании, могут быть зачтены в Бразилии. Также был опровергнут тезис налоговых органов о том, что компания NR Sports является подставной и помогает скрывать налоги, посчитав, что этому нет веских доказательств.

Отмечается, что власти Бразилии вправе оспорить решение суда, однако оно вряд ли будет отменено.