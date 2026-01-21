Суд снял с Неймара обвинения в махинациях с налогами в Бразилии в период выступлений за «Барселону». Форвард «Сантоса» и его отец избегут штрафа в 28,8 млн евро

В своем решении суд не посчитал компенсацией полученные от «Барселоны» суммы в виде заработной платы и вознаграждения, как утверждали налоговые органы. В постановлении указано, что налоги, уплаченные Неймаром в Испании, могут быть зачтены в Бразилии. Также был опровергнут тезис налоговых органов о том, что компания NR Sports является подставной и помогает скрывать налоги, посчитав, что этому нет веских доказательств.