Спаллетти о 2:0 с «Бенфикой»: «Контрпрессинг сегодня — неотъемлемая часть футбола, нужно быть онлайн постоянно, а “Юве” терял мячи слишком легко. Но я вижу, что команда сильно прибавила&raq

Во втором тайме мы вернулись в игру с трудом, но затем снова начали делать то, что умеем. У них было два момента в первом тайме, но и у нас тоже — с участием Миретти и Маккенни. Игра была равной, однако есть вещи, которые нужно улучшать. Если бы они вернулись в игру после пенальти, концовка могла бы получиться сложной. Тот пенальти можно было избежать — не нужно было обязательно идти в отбор, можно было правильно прочитать ситуацию.