Констебль Робертс о шутке Инфантино про британцев на ЧМ-2022: «Порядочное поведение “британских” фанатов на ЧМ — это норма, а не исключение. Другие страны создают больше проблем»

Главный констебль Марк Робертс, отвечающий за футбольные вопросы в Национальном совете начальников полиции, отреагировал на слова Джанни Инфантино о том, что во время ЧМ-2022 не арестовали ни одного британского фаната — «впервые в истории».

Источник: Спортс"

"Хотя подобные высказывания могут делаться в шутку, такие комментарии не помогают и не соответствуют действительности.

Для справки: порядочное поведение «британских» болельщиков на чемпионатах мира — это норма, а не что-то исключительное. В Катаре не было ни одного ареста английских или валлийских фанатов, в России — трое английских болельщиков были задержаны за мелкие нарушения. В Бразилии — 15 арестов, из которых семь касались перекупщиков билетов, а в ЮАР — семь арестов по незначительным поводам.

Учитывая огромное количество болельщиков, которые путешествуют и тратят большие деньги, чтобы попасть на чемпионат мира, существует множество других стран, которые создают гораздо больше проблем для принимающей стороны", — отметил представитель правоохранительных органов.