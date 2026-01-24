Констебль Робертс о шутке Инфантино про британцев на ЧМ-2022: «Порядочное поведение “британских” фанатов на ЧМ — это норма, а не исключение. Другие страны создают больше проблем»

Для справки: порядочное поведение «британских» болельщиков на чемпионатах мира — это норма, а не что-то исключительное. В Катаре не было ни одного ареста английских или валлийских фанатов, в России — трое английских болельщиков были задержаны за мелкие нарушения. В Бразилии — 15 арестов, из которых семь касались перекупщиков билетов, а в ЮАР — семь арестов по незначительным поводам.