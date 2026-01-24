Киву о 6:2 с «Пизой» после 0:2: «Интер» мог развалиться, но вместо этого продолжал делать свое дело. Единственное, жалею, что не сделали счет 4:2 раньше"

"Ошибка Зоммера — это моя вина, ведь именно я даю вратарю определенные указания. Иногда я ставлю Янна в затруднительное положение. Затем они забили со стандарта. После этого мы проявили гордость, продолжали атаковать качественно и интенсивно и в итоге переломили ход игры.
Главное — это настрой. Иногда ты можешь испытывать трудности, но важно то, как ты реагируешь. Я бы сказал, что мы сыграли очень хорошо. Мы могли развалиться, но вместо этого команда продолжала делать свое дело.
Единственное, о чем я жалею, это то, что мы не сделали счет 4:2 раньше, а только в конце. Но я снимаю шляпу перед ребятами, они отдают все силы, чтобы показать: мы работаем над достижением своих целей", — сказал Киву.