Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
П1
2.49
X
3.28
П2
3.04
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Киву о 6:2 с «Пизой» после 0:2: «Интер» мог развалиться, но вместо этого продолжал делать свое дело. Единственное, жалею, что не сделали счет 4:2 раньше"

Тренер «Интера» Кристиан Киву оценил победу над «Пизой» (6:2) в Серии А. По ходу матча миланцы проигрывали со счетом 0:2.

Источник: Спортс"

"Ошибка Зоммера — это моя вина, ведь именно я даю вратарю определенные указания. Иногда я ставлю Янна в затруднительное положение. Затем они забили со стандарта. После этого мы проявили гордость, продолжали атаковать качественно и интенсивно и в итоге переломили ход игры.

Главное — это настрой. Иногда ты можешь испытывать трудности, но важно то, как ты реагируешь. Я бы сказал, что мы сыграли очень хорошо. Мы могли развалиться, но вместо этого команда продолжала делать свое дело.

Единственное, о чем я жалею, это то, что мы не сделали счет 4:2 раньше, а только в конце. Но я снимаю шляпу перед ребятами, они отдают все силы, чтобы показать: мы работаем над достижением своих целей", — сказал Киву.