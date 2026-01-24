Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.28
П2
3.04
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.91
П2
5.84
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

У Димарко 3 голевых действия в матче Серии А — рекорд среди защитников «Интера» с момента сбора статистики

Федерико Димарко забил гол и сделал 2 ассиста в матче чемпионата Италии с «Пизой» (6:2).

Итальянец стал первым защитником «Интера» с сезона-2004/05 (с момента сбора статистики), совершившим три голевых действия в игре Серии А.

Всего в 20 матчах текущего турнира на счету Димарко 5 голов и 7 ассистов.