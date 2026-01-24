У Димарко 3 голевых действия в матче Серии А — рекорд среди защитников «Интера» с момента сбора статистики

Итальянец стал первым защитником «Интера» с сезона-2004/05 (с момента сбора статистики), совершившим три голевых действия в игре Серии А.
Всего в 20 матчах текущего турнира на счету Димарко 5 голов и 7 ассистов.
Федерико Димарко забил гол и сделал 2 ассиста в матче чемпионата Италии с «Пизой» (6:2).
