«Хорошо, что Скопа уже появился [в команде]. Предварительные выводы в том, что были допущены ошибки, которые надо исправлять и не допускать в будущем. Установлены ответственные лица, и к ним будут применяться дисциплинарные меры», — сказал Пивоваров.
Гендиректор «Динамо» об опоздании Скопинцева на сбор из-за просроченного паспорта: «Ответственные установлены, дисциплинарные меры будут приняты»
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об опоздании защитника Дмитрия Скопинцева на сбор в ОАЭ из-за просроченного загранпаспорта.