Защитник «Балтики» Филин: «Как топ-клубы становятся топами? Вдолгую показывают хорошую работу. И мы стараемся все сделать так же»

Защитник «Балтики» Александр Филин заявил, что калининградцы стараются не отставать от топ-клубов.

— «Балтика» готова удерживать те позиции [пятое место], которые занимает по итогам первой части сезона?

— Сейчас рано об этом говорить, поскольку идет только начальный этап подготовки ко второй части сезона. Но думаю, что за зимний отпуск все в нашей команде успели отдохнуть и перезагрузиться, поэтому качественно отработаем все сборы.

— Летом, когда «Балтика» в первых турах одержала первые яркие победы в чемпионате, многие думали, что ее пребывание в верхней части таблицы будет недолгим. За счет чего удалось растянуть эти успехи до 18 туров?

— Команда просто очень хорошо готова. Когда подготовка хорошая, получается добиваться успехов вдолгую. Как топ-клубы становятся топами? Они вдолгую показывают хорошую работу. И мы стараемся все сделать так же. Понятно, что у нас еще есть определенные колебания в игре, но они не весомые.

— «Балтику» уже можно назвать топ-клубом?

— Термин «топ-клубы» — это все рамки. Как говорил Александр Витальевич Григорян, «если это топ-клуб, то мы тогда кто?» Мы в «Балтике» лишь работаем для того, чтобы заслужить хороший результат. И продолжим больше работать, чтобы результат был еще лучше.

— В случае какого итогового места «Балтики» в нынешнем чемпионате можно будет говорить, что работали не зря?

— Какой бы ни был результат, мы в любом случае работаем весь сезон не зря. Поскольку все игроки «Балтики» растут индивидуально. Поэтому просто движемся шаг за шагом. Говорить о какой-то задаче на чемпионат нереально, но мы стараемся выигрывать каждый следующий матч, — сказал Филин.