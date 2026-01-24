Экс-директор «Сочи»: «ЦСКА летом не декларировал необходимость покупки нападающего. Потом спортдиректор оправдывался. Челестини переоценен? Возможно»

— Наверное, у меня непопулярная точка зрения по ЦСКА.
— Что ты имеешь в виду?
— То, как тренеры ЦСКА вели себя на пресс-конференциях в последних матчах 2025 года, не совсем правильно и выбивается из наших представлений о семейственности. Недопонимания выходят наружу, хотя ЦСКА всегда был силен тем, что негатив оставался внутри, а позитив транслировался публично. Когда трансферная кампания нацелена на приобретение и развитие молодых игроков, нельзя требовать краснодарской стабильности.
Учитывая, что в конце прошлого сезона в аренде из «Сочи» в ЦСКА находился Гуарирапа, я не понаслышке знаю, что ЦСКА в начале летнего окна не декларировал необходимость покупки нападающего. Они считали, что хватит Мусаева, Алеррандро и Шуманского. Потом оказалось, что нужно собрать пресс-конференцию, чтобы спортивный директор оправдывался за непокупку форварда. Ну и разве Шуманский, Кармо, Мусаев в первой части сезона сыграли на своем уровне? Глебов и Круговой поздней осенью выглядели так же, как летом и в сентябре?
— Какой вывод? Челестини переоценен?
— Возможно. Все покажет вторая часть сезона. Тем более что усиление на вторую часть более чем достойное, — сказал Орлов в интервью Спортсу«».
ChatGPT подсказал Роберту Морено, чтобы игроки не спали 28 часов перед Хабаровском.