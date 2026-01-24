Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.28
П2
3.04
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.91
П2
5.91
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
25.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
5.35
X
4.65
П2
1.58
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.45
П2
3.05
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.47
П2
2.08
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.75
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.74
П2
11.25
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.19
П2
3.03
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Экс-директор «Сочи»: «ЦСКА летом не декларировал необходимость покупки нападающего. Потом спортдиректор оправдывался. Челестини переоценен? Возможно»

Бывший заместитель гендиректора «Сочи» Андрей Орлов высказался о трансферной политике ЦСКА.

— Наверное, у меня непопулярная точка зрения по ЦСКА.

— Что ты имеешь в виду?

— То, как тренеры ЦСКА вели себя на пресс-конференциях в последних матчах 2025 года, не совсем правильно и выбивается из наших представлений о семейственности. Недопонимания выходят наружу, хотя ЦСКА всегда был силен тем, что негатив оставался внутри, а позитив транслировался публично. Когда трансферная кампания нацелена на приобретение и развитие молодых игроков, нельзя требовать краснодарской стабильности.

Учитывая, что в конце прошлого сезона в аренде из «Сочи» в ЦСКА находился Гуарирапа, я не понаслышке знаю, что ЦСКА в начале летнего окна не декларировал необходимость покупки нападающего. Они считали, что хватит Мусаева, Алеррандро и Шуманского. Потом оказалось, что нужно собрать пресс-конференцию, чтобы спортивный директор оправдывался за непокупку форварда. Ну и разве Шуманский, Кармо, Мусаев в первой части сезона сыграли на своем уровне? Глебов и Круговой поздней осенью выглядели так же, как летом и в сентябре?

— Какой вывод? Челестини переоценен?

— Возможно. Все покажет вторая часть сезона. Тем более что усиление на вторую часть более чем достойное, — сказал Орлов в интервью Спортсу«».

ChatGPT подсказал Роберту Морено, чтобы игроки не спали 28 часов перед Хабаровском.