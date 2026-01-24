Ричмонд
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
П1
2.49
X
3.28
П2
3.04
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
П1
1.64
X
3.91
П2
5.91
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
П1
1.55
X
4.50
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
П1
1.09
X
13.25
П2
25.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
П1
3.01
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
П1
5.35
X
4.65
П2
1.58
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
П1
2.30
X
3.45
П2
3.05
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
3.76
X
3.47
П2
2.08
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
П1
2.60
X
3.50
П2
2.75
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
П1
1.25
X
6.74
П2
11.25
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
П1
2.56
X
3.19
П2
3.03
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
Экс-тренер вратарей «Сочи» Бородин о том, что Морено пользовался ChatGPT: «Мы смеялись над этим, но если был положительный результат, значит, все имеет место быть»

Бывший тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как в команде относились к тому, что экс-тренер южан Роберт Морено пользовался Chat GPT перед поездкой в Хабаровск.

Источник: Спортс"

"Один раз Морено действительно пользовался ChatGPT. Это касалось поездки в Хабаровск. Мы смеялись над этим, но если был положительный результат, значит, все имеет место быть. Потом мы тяжело отходили после этой поездки.

Скорее всего, ChatGPT повлиял на победу. Услышать альтернативное мнение — это одно, но главный тренер принимает решение, собирая полную информацию. Например, футболисты «Сочи» хотели лететь в другое время, потому что многие сталкивались со сменой часовых поясов. Лидеры команды подсказывали одно, но Морено принял такое решение", — сказал Бородин.