Экс-тренер вратарей «Сочи» Бородин о том, что Морено пользовался ChatGPT: «Мы смеялись над этим, но если был положительный результат, значит, все имеет место быть»

"Один раз Морено действительно пользовался ChatGPT. Это касалось поездки в Хабаровск. Мы смеялись над этим, но если был положительный результат, значит, все имеет место быть. Потом мы тяжело отходили после этой поездки.
Скорее всего, ChatGPT повлиял на победу. Услышать альтернативное мнение — это одно, но главный тренер принимает решение, собирая полную информацию. Например, футболисты «Сочи» хотели лететь в другое время, потому что многие сталкивались со сменой часовых поясов. Лидеры команды подсказывали одно, но Морено принял такое решение", — сказал Бородин.